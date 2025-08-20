الأربعاء 20 أغسطس 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مدحت الزاهد: نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة كشفت عن أزمة في الحياة السياسية

 قال الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة كشفت عن أزمة عميقة في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن تراجع الأحزاب صاحبه الحضور التقليدي في الشارع، وعدم حصولها على عدد مقاعد مأمول، يعكس فشل السياسات الحالية.

وحول مجلس النواب المقبل، أعرب الزاهد عن تشاؤمه قائلًا: "لا أمل في أن يصلح النواب ما أفسده الشيوخ"، مشيرًا إلى أن قانون القوائم المطلقة، والدوائر الفردية الفضفاضة التي تفتقد للتجانس الجغرافي والسكاني، تجعل من البرلمان القادم نسخة مشوهة من التمثيل الشعبي.

وأشار إلى أن رسوم الترشح التي تصل إلى 40 ألف جنيه، في بلد يشكل الفقراء غالبيته، تفتح الباب فقط أمام أصحاب النفوذ والمال، ليصبح مجلس النواب "مجلس أعيان"، على حد تعبيره، مضيفًا: "ولا عزاء للديمقراطية، ولا لشعارات المساواة وتكافؤ الفرص، ولا حتى للفقراء".

إنتخابات الشيوخ انتخابات النواب الاحزاب القديمة احزاب الموالاه الشارع السياسى

مواد متعلقة

الأكثر قراءة

