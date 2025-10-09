الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القومي للبحوث يطلق حملة "عام دراسي آمن" للتوعية بصحة الطلاب

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
ads

أطلق المركز القومي للبحوث بإشراف الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز، حملة توعوية شاملة بعنوان "عام دراسي آمن"، تستهدف الحفاظ على صحة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في خدمة المجتمع ودعم صحة المواطن، مشيرًا إلى أن المركز القومي للبحوث يُعد أحد أهم أذرع الوزارة البحثية في تنفيذ إستراتيجيتها للتنمية المستدامة، من خلال الأبحاث التطبيقية وبرامج التوعية التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة، لافتًا إلى أهمية التوسع في المبادرات التوعوية التي تستهدف صحة الطلاب والأسر المصرية مع بداية العام الدراسي.

وتتناول الحملة مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تمس حياة الأسرة والطلاب، وتشمل المناعة، والتركيز، والعدوى، بمشاركة نخبة من أساتذة وعلماء المركز من معهدي البحوث الطبية وبحوث الصناعات الغذائية والتغذية، من خلال سلسلة من الفيديوهات التوعوية ضمن برنامج "معلومة تهمك".

وتتضمن الحلقات موضوعات متنوعة مثل الرشح والحكة عند الأطفال في بداية العام الدراسي، ولقاح الإنفلونزا الموسمية للأطفال، والتغذية والتركيز، وتأثير الموبايل على التركيز، والعدوى والأمراض التنفسية والجلدية، ووجبة الإفطار كعنصر أساسي لبداية يوم دراسي ناجح، ودخول المدارس وحساسية الصدر، والعلامات التحذيرية في تقييم ألم البطن عند الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة ظاهرة النسيان لدى الأطفال وأسبابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للبحوث التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي الابحاث التطبيقية

مواد متعلقة

إجراءات حمل حقيبة سفر إضافية على متن الطائرة

أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفد جمعية بكين للعلوم (BAST)

ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي تناقش خارطة طريق للاستغلال الأمثل لزيوت التزييت

معهد بحوث الإلكترونيات رئيسًا شرفيًا لمؤتمر الطاقة – إفريقيا 2025

جمارك مطار الغردقة تحبط تهريب حشيش داخل علبة كريم بحوزة ألماني

أيمن عاشور: فتح باب التقدم لبرنامج العلوم الأساسية

أكاديمية البحث العلمي تناقش إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية

اليوم، إقامة أضخم مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة

الأكثر قراءة

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مصادر: توقعات بزيادة أخيرة في أسعار البنزين مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار

السيسي عن اتفاق شرم الشيخ: لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 9-10-2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس (آخر تحديث)

تراجع في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 4662 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بالبركة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads