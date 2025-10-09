أخبار مصر: انتهاء حرب غزة رسميا وترامب يلقي خطابا في الكنيست، سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر، النحاس يصدم الأهلي

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس قد وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

وزير الرياضة يكشف سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر (فيديو)

فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر عودة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

مسؤول أمريكي: الحرب في غزة انتهت وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الخميس، إن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، متوقعًا أن يتم إطلاق سراح الرهائن بعد 72 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق مع حركة حماس.

نيابة عن السيسي، مدبولي يترأس وفد مصر اليوم في القمة 24 للكوميسا

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوفد المصري، الذي يضم المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المشارك في القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بتجمع "الكوميسا"، ولفيف من كبار الضيوف والمسؤولين.

نتنياهو يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اجتماع اليوم للمصادقة على اتفاق غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الاجتماع اليوم الخميس للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يهدف إلى إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن أبرز الصعوبات التي واجهها الفريق مؤخرًا، والشائعات التي لاحقته، وقرارات الجهاز الفني في المرحلة الماضية.

طرق مختلفة ورمضان "مبتكر" كعادته، كيف احتفى نجوم الفن بتأهل مصر إلى كأس العالم (فيديو)

منتخب مصر، بأغان “الليلة بلدنا في فرحة الليلة وصعدنا كأس العالم ورقصوني الليلة ويا أغلى اسم في الوجود” ومقطع من فيلم “بوشكاش”، احتفى نجوم الفن والمشاهير بتأهل منتخب مصر لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثية مساء الأربعاء 8 أكتوبر، ليضمن الفراعنة المشاركة الرابعة في تاريخهم بالمونديال.

ترامب: سترون غزة يعاد بناؤها والولايات المتحدة "ستكون جزءا" من عملية حفظ السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرهائن المحتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم على الأرجح يوم الإثنين، بعد أن أعلن في وقت سابق عن اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن المرحلة الأولى من وقف لإطلاق النار.

مصرع عنصر إجرامي وإصابة رئيس مباحث شبين القناطر في تبادل إطلاق نار بالقليوبية

شهدت قرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تبادلًا لإطلاق النار بين أحد العناصر الإجرامية الخطرة وقوة أمنية أثناء تنفيذ حملة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا وإفريقيا وأوروبا المؤهلة لمونديال 2026

تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة القوية في مختلف المناسبات والبطولات، أبرزها تصفيات أفريقيا وأوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

هيئة البث العبرية: بدء سحب القوات الإسرائيلية من مناطق الاحتكاك في مدينة غزة

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" ببدء سحب القوات الإسرائيلية من مناطق الاحتكاك في مدينة غزة وسط استمرار منع السكان من العودة إلى المدينة.

ييس توروب يصل القاهرة اليوم استعدادا لقيادة الأهلي

يصل الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي الجديد رفقة وكلائه إلى القاهرة في تمام التاسعة والربع مساء اليوم الخميس استعدادا لتولي القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين ونصف الموسم.

ترامب: سألقي خطابا في الكنيست إذا أراد الإسرائيليون ذلك

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه سيلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي إذا أراد الإسرائيليون ذلك، مشيرًا إلى أن محادثته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت "جيدة".

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تراجع أسعار النفط بعد اتفاق إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعدما وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» على المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وهو ما خفّض من علاوة مخاطر الحرب على النفط ودفع المستثمرين إلى البيع.

اليوم، آخر فرصة لحجز شقق الطرح التكميلي لمبادرة بيتك في مصر

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر هذا الرابط، اليوم الخميس 9 /10 /2025.

