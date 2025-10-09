ترامب: سألقي خطابا في الكنيست إذا أراد الإسرائيليون ذلك

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه سيلقي خطابا في الكنيست الإسرائيلي إذا أراد الإسرائيليون ذلك، مشيرًا إلى أن محادثته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت "جيدة".



وقال ترامب لمراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك ديفيد: "إنهم يريدون مني أن ألقي خطابًا في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا أرادوا مني ذلك".

وأضاف: "إنه يوم عظيم لإسرائيل وللعالم. مكالمتي مع بيبي (نتنياهو) كانت عظيمة، وهو سعيد للغاية، وينبغي أن يكون كذلك. إنه إنجاز عظيم. لقد اجتمع العالم كله للتوصل إلى هذه الصفقة، بما في ذلك الدول التي كانت معادية".



وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.

وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".



وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".



من جانبها، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.

وقالت الحركة في بيان: "بعد مفاوضات مسؤولة وجادة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، تعلن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى".

