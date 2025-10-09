نتنياهو يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اجتماع اليوم للمصادقة على اتفاق غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الاجتماع اليوم الخميس للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يهدف إلى إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم.



وأوضح نتنياهو في بيان: "اليوم يوم عظيم لإسرائيل"، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.



وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشيال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".

وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".

