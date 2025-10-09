ترامب: سترون غزة يعاد بناؤها والولايات المتحدة "ستكون جزءا" من عملية حفظ السلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرهائن المحتجزين في غزة سيتم إطلاق سراحهم على الأرجح يوم الإثنين، بعد أن أعلن في وقت سابق عن اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن المرحلة الأولى من وقف لإطلاق النار.

وأضاف ترامب لمحطة "فوكس نيوز": "أظن أن الرهائن سيعودون يوم الإثنين، وسيشمل ذلك جثث الموتى"، علما أنه من أصل 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، هناك 47 لا يزالون محتجزين في قطاع غزة من بينهم 25 رهينة تقول إسرائيل إنّهم قضوا.

وأضاف ترامب: "سترون غزة يعاد بناؤها. سنشارك في مساعدتهم على إنجاح هذه العملية والحفاظ على السلام فيها".

وحسبما ذكر ترامب فإن الولايات المتحدة "ستكون جزءا" من عملية حفظ السلام في غزة.

وكان ترامب قد قال في مقابلة هاتفية مع "أكسيوس": "يريدون مني أن ألقي خطابا في الكنيست، وسأفعل ذلك بالتأكيد إذا رغبوا في ذلك".

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلا: "إنه يوم عظيم لإسرائيل وللعالم. كانت مكالمتي مع بيبي (نتنياهو) رائعة، وهو سعيد جدا، ويستحق أن يكون كذلك. إنه إنجاز كبير. لقد توحد العالم بأسره للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وأعلن ترامب في وقت سابق على منصة تروث سوشيال أن "إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام. هذا يعني أن جميع الرهائن سيطلق سراحهم قريبا للغاية، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام".

وأوضح أنه "سيُعامل جميع الأطراف بعدالة. إنه يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة. ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لإنجاح هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيجمع حكومته اليوم الخميس لإقرار الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.

وبدورها قالت حماس في بيان إنه تم "التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى. نقدّر عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، كما نثمّن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

ودعا البيان "الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه".

ووفق مصدر مطلع على المفاوضات غير المباشرة التي جرت بين إسرائيل وحماس، فإن التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي توصلتا إليه لتطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة سيتم في مصر ظهر الخميس.

وذكر المصدر طالبا عدم نشر اسمه أنه "سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق في مصر الخميس قرابة الظهر (09:00 توقيت جرينيتش)".

