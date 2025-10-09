الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ييس توروب يصل القاهرة اليوم استعدادا لقيادة الأهلي

ييس توروب مدرب الأهلي
ييس توروب مدرب الأهلي الجديد

يصل الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي الجديد رفقة وكلائه إلى القاهرة في تمام التاسعة والربع مساء اليوم الخميس استعدادا لتولي القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين ونصف الموسم. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

وليد صلاح الدين يهنئ منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم ويروي أصعب موقف له داخل الأهلي

رفض هذا المنصب، موقف عماد النحاس من الاستمرار داخل الأهلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: انتهاء حرب غزة رسميا وترامب يلقي خطابا في الكنيست، سر عدم عودة أرض الزمالك بأكتوبر، النحاس يصدم الأهلي

القبض على 3 مراهقين تسببوا في احتراق 4 سيارات بالتجمع الأول (صور)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

انخفاض كبير بالقاهرة وأسوان تسجل 36، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم الأربعاء، جنون جديد لـ الطماطم وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

تراجع أسعار النفط بعد اتفاق إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة

سعر السمك اليوم، قفزة غير متوقعة في 4 أصناف منها البلطي وانخفاض البوري 30 جنيها

الصحة: الخط الساخن 137 يستقبل أكثر من 50 ألف مكالمة شهريا على مستوى الجمهورية

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads