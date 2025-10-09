الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا وإفريقيا وأوروبا المؤهلة لمونديال 2026

كأس العالم، فيتو
كأس العالم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة القوية في مختلف المناسبات والبطولات، أبرزها تصفيات أفريقيا وأوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

بوروندي × كينيا | 4 عصرًا

بوتسوانا × أوغندا | 7 مساءً

موزمبيق × غينيا | 7 مساءً

الصومال × الجزائر | 7 مساءً

ليبيريا × ناميبيا | 7 مساءً

مالاوي × غينيا الاستوائية | 7 مساءً

مباريات اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

فنلندا × ليتوانيا - 7 مساء | بي إن سبورت 1

مالطة × هولندا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 2

النمسا × سان مارينو - 9:45 مساء | بي إن سبورت 4

جور فارو × الجبل الأسود - 9:45 مساء | بي إن سبورت 5

إسكتلندا × اليونان - 9:45 مساء | بي إن سبورت 3

بيلاروسيا × الدنمارك - 9:45 مساء | بي إن سبورت 7

قبرص × البوسنة والهرسك - 9:45 مساء | بي إن سبورت 6

التشيك × كرواتيا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 1

 

مواعيد مباريات تصفيات أمم آسيا المؤهلة للمونديال

سلطنة بروناي X اليمن – 11 صباحًا

باكستان X أفغانستان – 12 ظهرًا

لبنان X بوتان – 7 مساء

سوريا X ميانمار – 7.15 مساء

 

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

أمريكا X إيطاليا – 11.30 مساء

المغرب X كوريا الجنوبية – 2 فجر الجمعة

