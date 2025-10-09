طرق مختلفة ورمضان "مبتكر" كعادته، كيف احتفى نجوم الفن بتأهل مصر إلى كأس العالم (فيديو)

منتخب مصر، بأغان “الليلة بلدنا في فرحة الليلة وصعدنا كأس العالم ورقصوني الليلة ويا أغلى اسم في الوجود” ومقطع من فيلم “بوشكاش”، احتفى نجوم الفن والمشاهير بتأهل منتخب مصر لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثية مساء الأربعاء 8 أكتوبر، ليضمن الفراعنة المشاركة الرابعة في تاريخهم بالمونديال.

وعبر كل فنان بطريقته عن فرحته عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة فرح بعد أن أعاد المنتخب رسم البهجة والحماس إلى قلوب المصريين.

والبداية كانت من الفنان أحمد سعد، الذي يبدو أنه كان جاهزا بأغنيته الجديدة “الليلة بلدنا في فرحة الليلة” ليطلقها بعد انتهاء مباراة الفراعنة وجيبوتي، لتكون أغنيته من ألحان مدين، شعارًا للفرحة بتأهل منتخب مصر رسميًّا إلى كأس العالم 2026.

ومن أغنية “الليلة بلدنا في فرحة الليلة” لأحمد سعد إلى حمادة هلال الذي أعاد أغنيته الشهيرة "صعدنا كأس العالم"، احتفاءً بتكرار إنجاز صعود المنتخب الوطني إلى كأس العالم.

أما الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته الكبيرة عبر حسابه على "إنستجرام" قائلًا: مبرووووووك يا أبطال مصر.. فرحتونا وشرفتونا وشرفتوا بلدنا.. مبروك لكل المصريين.

وبطريقته المعتادة احتفل الفنان محمد رمضان بتأهل منتخب مصر لمونديال العالم 2026 وقال على صفحته ب"فيس بوك": مبروك لمصر.. والحمد لله أول من توقع النتيجة.. ثقة في الله احتفال".

وأرفق تهنئته بأغنيته الجديدة “ما بطلعش إلا أول”.

كما نشر محمد هنيدي صورة لمنتخب مصر معلقًا: مبروك لمصر والله.. عملوها الرجالة.

بينما استعان محمد سعد بمشهد من فيلمه "بوشكاش" قائلًا: كأس العالم جالنا في تاكسي.. مبروك لمصر.

أما النجمة يسرا فقد عبرت عن فرحتها عبر "فيسبوك"، وكتبت: مليون مبروك لمنتخبنا على التأهل لكأس العالم.. دايمًا بتشرفونا ورافعين راسنا يا أبطال.

كما عبر المطرب الكبير حكيم عن فرحته وكتب قالا: "رسميًّا... منتخب مصر يتأهل لكأس العالم مبروك لمصر وأبطال منتخب مصر الصعود لكاس العالم شرفتونا وفرحوتنا وعقبال انتصار جديد في كاس العالم.

وأرفق تهنئته بجزء من مقطع أغنيته الشهيرة “رقصوني الليلة فرحوني اليلة”.

كما احتفل النجم مصطفى قمر بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، وطرح جزء من أغنية “أنا المصري”.

وقال عبر حسابه بـ"إنستجرام": "أنا المصري في كل زمان بحقق معجزاتي بإيدي ومش بس اللي في الأماكن مبروك لمصر رفعتو راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا في كاس العالم بحبك يا مصر بحبك يا بلدي".

من جانبه، عبَّر الفنان حسين الجسمي عن فخره بمصر بنشر مقطع له وهو يؤدي أغنية "يا أغلى اسم في الوجود" أمام الجمهور المصري في إحدى الحفلات.

واكتفى الجسمي بوضع رمز القلب الأحمر تعبيرًا عن حبه ودعمه للفراعنة.

