طريقة تحضير بيتزا صحية ولذيذة لأطفالك بأقل التكاليف

تعد البيتزا أحد الأطعمة الذي يجتمع جميع أفراد الأسرة على حبها، ولكنها غير صحية وقد تسبب السمنة وغيرها من المضاعفات الخطيرة.

ولكن يمكن تحضير البيتزا في المنزل بمذاق لذيذة وبدون الدهون، ومحتوى أقل من الكربوهيدرات والصوديوم، والذي عادتًا تسبب المشاكل الصحية خصوصًا عند الإفراط في تناولها.

تحتوي بيتزا الخضار الملون على البروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف والمغذيات النباتية، كما أنها مغطاة بالخضروات والبارميزان والأعشاب الإيطالية المفيدة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

بيتزا الخضار الملون المقرمشة

المكونات

ربع رأس قرنبيط، مقطّع

ثلاثة أرباع كوب دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون بكر

نصف كوسة، مقطعة إلى شرائح رفيعة

نصف فلفل أحمر حلو، مقطع إلى شرائح رفيعة

نصف فلفل أصفر حلو، مقطع إلى شرائح رفيعة

ملعقتان كبيرتان جبن بارميزان مبشور

ملعقة كبيرة زعتر طازج أو ربع ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ثمن ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر مطحون

طريقة تحضير بيتزا الخضار الملون المقرمشة

في خلاط، اخفقي القرنبيط حتى يصبح مفرومًا ناعمًا جدًا، قومي بقياس نصف كوب وضعيه في وعاء متوسط ​​الحجم.

أضيفي دقيق الحمص (أو أي نوع دقيق متوفر) والملح، قلبي في ثلاثة أرباع كوب من الماء واتركيه لمدة 20 دقيقة.

سخني الفرن إلى 230 درجة مئوية، وفي مقلاة مقاومة للحرارة مقاس 9 أو 10 بوصات، سخني ملعقة كبيرة من الزيت على نار متوسطة إلى عالية.

اسكبي الخليط واتركيه حتى يصبح لون الجانب السفلي بنيًا ذهبيًا، لمدة 3 إلى 4 دقائق، واقلبي العجينة وارفعيها عن النار.

غطيها بالكوسة والفلفل الأحمر والفلفل الأصفر، ورشي ملعقة كبيرة من الزيت المتبقية ورشي عليها جبن البارميزان.

اخبزيها حتى تنضج الخضروات، لمدة 12 إلى 15 دقيقة، ورشي عليها رقائق الزعتر والفلفل الأحمر، ثم قطعيها وقدميها.

الفوائد الصحية لبيتزا الخضار الملون المقرمشة

القرنبيط.، القرنبيط من الفصيلة الصليبية، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي (كوب واحد فقط يوفر 50 مليجرامًا (مجم) من الكمية اليومية الموصى بها والتي تتراوح من 75 إلى 90 مليجرامًا)، ويدعم فيتامين ك وفيتامين ب9 (حمض الفوليك) العظام ويساعد الجسم على تكوين خلايا جديدة وصحية.

زيت الزيتون البكر، يعد زيت الزيتون مليء بالدهون غير المشبعة التي تساعد في حماية القلب من التلف والأمراض، وهناك أيضًا فيتامينات تذوب في الدهون مثل فيتامين د، الذي يساعد عظامك على امتصاص الكالسيوم للحفاظ عليها في أفضل حالاتها، كما يحتوي زيت الزيتون على البوليفينول ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في تقليل الالتهاب وخطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الكوسة، تحتوي هذه الآلة الخضراء على فيتامينات ب 6 (بيريدوكسين) وب 2 (ريبوفلافين) وب 9، وتنتمي هذه الفيتامينات إلى مجموعة أساسية تسمى فيتامينات ب، والتي تساعد الجسم على توليد خلايا جديدة وتحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام، ويعمل فيتامين ب6 وفيتامين ج والمنجنيز كثلاثي هائل لتعزيز المناعة، ومع الحديد يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في منع فقر الدم، كما تعد الكوسة مصدرًا غير متوقع للكاروتينات، وهي مركبات طبيعية تحافظ على البصر.

الفلفل الأحمر، يحتوي الفلفل الأحمر على مضادات الأكسدة فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب6 وفيتامين هـ لبشرة ناعمة وعيون حادة ونظام مناعي سليم، تساعد الصبغات الطبيعية التي تسمى الأنثوسيانين في قمع الالتهابات غير الضرورية وقد تعزز من سعادة الدماغ.

الجبن، يساعد الكالسيوم والكازين ومصل اللبن في الحفاظ على العضلات وبناء العظام، بينما يساعد فيتامين ب12 الجسم على تكوين خلايا دم حمراء جديدة، الجبن هو أيضًا طريقة خالية من اللحوم للحصول على بعض أحماض أوميجا 3 الصحية من الرأس إلى القدمين، كما تدعم معادن الزنك والسيلينيوم عملية الشفاء وتساعد في تنظيم الهرمونات.

المعلومات الغذائية لبيتزا الخضار الملون المقرمشة

السعرات الحرارية: 340

إجمالي الدهون: 18.5 جرام

الدهون المشبعة: 3.5 جرام

البروتين: 13.8 جرام

الكربوهيدرات: 32.4 جرام

الألياف الغذائية: 7.3 جرام

السكر: 8.3 جرام

السكر المضاف: 0 جرام

الكولسترول: 5 مجم

الصوديوم: 356.5 مجم

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