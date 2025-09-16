أعراض خمول الغدة الدرقية ومخاطر إهمال علاجها

أعراض خمول الغدة الدرقية، خمول الغدة الدرقية من المشكلات المرضية الشائعة الحدوث بين الرجال والنساء لأسباب مختلفة.

وأعراض خمول الغدة الدرقية، عديدة ومعظم المصابين بها لا يميزون هذه الأعراض لأنها تتشابه مع أعراض أمراض أخرى مايؤخر التشخيص ويتسبب في حدوث مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن خمول الغدة الدرقية، أو ما يعرف طبيا بـ قصور الغدة الدرقية، هو اضطراب يحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية كمية كافية من هرموناتها المسؤولة عن تنظيم عمليات الأيض والطاقة في الجسم، وهى تعد من المشكلات الشائعة، خاصة بين النساء، ويمكن أن تؤثر على الصحة العامة إذا لم تشخص وتعالج سريعا.

أعراض خمول الغدة الدرقية

وأضاف خليل، تظهر الأعراض تدريجيا، وقد تختلط أعراضها على المرضى لأنها تشبه أعراض مشكلات صحية أخرى، ومن أعراض خمول الغدة الدرقية:-

الإرهاق المستمر والشعور بالكسل حتى بعد النوم الكافي.

زيادة الوزن غير المبررة رغم ثبات النظام الغذائي.

جفاف البشرة وخشونتها، وتساقط الشعر وضعفه.

تورم الوجه وانتفاخ الجفون.

بطء ضربات القلب وبرودة الأطراف.

انتفاخ في الرقبة في حال تضخم الغدة.

الاكتئاب أو تقلب المزاج وصعوبة التركيز.

تأخر الدورة الشهرية أو اضطرابها عند النساء.

خشونة الصوت وبحة مستمرة أحيانا.

الإمساك المزمن وبطء حركة الأمعاء.

بطء الكلام أو التفكير في الحالات المتقدمة.

أسباب خمول الغدة الدرقية

وتابع، هناك عدة عوامل تؤدي إلى قصور نشاط الغدة الدرقية، منها:

أمراض مناعية ذاتية مثل التهاب هاشيموتو، حيث يهاجم جهاز المناعة خلايا الغدة.

نقص اليود في النظام الغذائي، وهو عنصر أساسي لإنتاج هرمونات الغدة.

استئصال الغدة الدرقية جزئيا أو كليا نتيجة أورام أو تضخم.

العلاج الإشعاعي للرقبة أو الصدر لعلاج أمراض أخرى.

استخدام بعض الأدوية مثل الليثيوم أو أدوية القلب التي قد تؤثر في وظيفة الغدة.

اضطرابات الغدة النخامية أو تحت المهاد المسؤولة عن تحفيز الغدة الدرقية.

العوامل الوراثية والتاريخ العائلي للإصابة.

أعراض خمول الغدة الدرقية

مضاعفات خمول الغدة الدرقية

وأوضح الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى:

تورم شديد في الوجه والأطراف “الوذمة المخاطية”.

تدهور وظائف القلب وارتفاع الكوليسترول الضار.

العقم واضطرابات الحمل مثل الإجهاض أو تسمم الحمل.

تأخر النمو العقلي والجسدي عند الأطفال في حال إصابة الأم أثناء الحمل.

غيبوبة الوذمة المخاطية، وهي حالة نادرة وخطيرة قد تهدد الحياة.

علاج خمول الغدة الدرقية

وأضاف الدكتور خليل، أن من طرق علاج خمول الغدة الدرقية:-

العلاج الهرموني التعويضي.

تصحيح نقص اليود إذا كان السبب هو قلة هذا العنصر، من خلال مكملات أو أطعمة غنية باليود مثل الأسماك البحرية والملح المدعم.

علاج السبب الأساسي إذا كان القصور نتيجة أدوية أو أمراض أخرى.

الالتزام بالمراجعات الطبية وتحليل وظائف الغدة بشكل دوري لضبط الجرعة.

طرق الوقاية من خمول الغدة الدرقية

وللوقاية من خمول الغدة الدرقية، قدم اسستشارى الباطنة، بعض النصائح، منها:-

التغذية السليمة، حيث تناول أغذية غنية باليود والسيلينيوم والزنك كالأسماك، والبيض، والمكسرات.

الفحص المبكر عند وجود تاريخ عائلي أو أعراض مستمرة.

تجنب الإفراط في الأطعمة المثبطة لعمل الغدة مثل الكرنب النيء بكميات كبيرة للأشخاص المعرّضين.

الابتعاد عن الإشعاعات غير الضرورية خاصة في منطقة الرقبة.

المحافظة على وزن صحي ونمط حياة متوازن، مع ممارسة النشاط البدني المنتظم.

