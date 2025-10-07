توفير فرص عمل وكارت الخدمات المتكاملة أبرز طلبات المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر مجلس مدينة شبين القناطر، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم.

وظائف وكارت الخدمات المتكاملة، ابرز طلبات المواطنيين في لقاء محافظ القليوبية



واستعرض محافظ القليوبية خلال اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الواردة من أهالي مدن شبين القناطر والخانكة والخصوص، تنوعت بين طلبات لتوفير فرص عمل ومصادر دخل، حيث وجه بتوفير وظائف بالقطاع الخاص لعدد من الحالات الإنسانية، من بينها مواطن من ذوي الإعاقة وسيدة مطلقة تعول أطفالًا أيتامًا، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الظروف الصحية الصعبة.



كما وافق المحافظ على نقل موظفة من ذوي الإعاقة من مستشفى المطرية التعليمي إلى مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية مراعاة لظروفها الصحية، ووجه بإحالة شكوى أحد المواطنين إلى النيابة العامة في نزاع مع جاره لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأكد المحافظ أن اللقاءات الجماهيرية تُعد آلية تنفيذية مباشرة لحل مشكلات المواطنين بشكل فوري بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى استمرار عقدها بمختلف مدن المحافظة.



وحضر اللقاء الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر، والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة والأستاذ فوزي صابر مدير مديرية العمل.

