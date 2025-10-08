الأربعاء 08 أكتوبر 2025
تعادل سلبي بين قطر وعمان في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم

مباراة قطر وعمان
مباراة قطر وعمان

تصفيات كأس العالم، انتهت مباراة عمان وقطر، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في أولى لقاءات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وفشل المنتخبان في هزّ الشباك على مدار 90 دقيقة، ليكتفيا بحصد نقطة وحيدة في مباراتهما الأولى بالملحق القاري.

 

نظام الملحق الآسيوي لـ تصفيات كأس العالم 

تم تقسيم المنتخبات الستة على مجموعتين تضم كل مجموعة 3 منتخبات، بحيث ضمت المجموعة الأولى قطر والإمارات وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا.

وتستضيف السعودية المجموعة التي تضم الأخضر السعودي، بينما ستستضيف قطر المجموعة التي تضم العنابي القطري، حيث تلعب المنتخبات الستة مباريات المجموعة من دور واحد بحيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم، ليلحق بمنتخبات اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، ويكتمل بذلك منتخبات قارة آسيا الثمانية المتأهلة إلى كأس العالم.

أما المنتخبان صاحبا المركز الثاني في المجموعتين فسيلعبان ضد بعضهما في شهر نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى الملحق العالمي.

