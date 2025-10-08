تعادل سلبي بين قطر وعمان في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم

تصفيات كأس العالم، انتهت مباراة عمان وقطر، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في أولى لقاءات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وفشل المنتخبان في هزّ الشباك على مدار 90 دقيقة، ليكتفيا بحصد نقطة وحيدة في مباراتهما الأولى بالملحق القاري.

نظام الملحق الآسيوي لـ تصفيات كأس العالم

تم تقسيم المنتخبات الستة على مجموعتين تضم كل مجموعة 3 منتخبات، بحيث ضمت المجموعة الأولى قطر والإمارات وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا.

وتستضيف السعودية المجموعة التي تضم الأخضر السعودي، بينما ستستضيف قطر المجموعة التي تضم العنابي القطري، حيث تلعب المنتخبات الستة مباريات المجموعة من دور واحد بحيث يخوض كل منتخب مباراتين فقط.

يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم، ليلحق بمنتخبات اليابان، إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، ويكتمل بذلك منتخبات قارة آسيا الثمانية المتأهلة إلى كأس العالم.

أما المنتخبان صاحبا المركز الثاني في المجموعتين فسيلعبان ضد بعضهما في شهر نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى الملحق العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.