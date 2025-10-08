الأربعاء 08 أكتوبر 2025
توافد المرشحين لانتخابات النواب بالقليوبية على محكمة بنها لتقديم الطلبات

محكمة جنايات بنها،فيتو
شهد محيط محكمة شمال بنها بمحافظة القليوبية، توافد أعداد كبيرة من المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025م، وسط أعمال تأمينية مشددة من قبل مديرية أمن القليوبية، حيث تم إعداد مكان مخصص لاستقبال المرشحين بالمحكمة لتسهيل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الخاصة بهم.

توافد المرشحين وأنصارهم على محكمة الزقازيق مع فتح باب الترشح لانتخابات النواب بالشرقية (صور)

"المحافظين": 5 مرشحين يتقدمون بأوراق ترشحهم اليوم، أبرزهم نجل رئيس الحزب

وبدأت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين بمحكمة شمال بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار شفيق سعيد مساعد رئيس المحكمة، استقبال المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي بدأت اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة صباحا. 

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، أن اللجنة المشكلة لتلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس النواب بدأت في تلقي طلبات المرشحين الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة مساء اليوم، وفقا للخطة الزمنية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المستشار خالد ممدوح، أن المحكمة اتخذت مجموعة من الإجراءات التأمينية للتسهيل وتنظيم عملية دخول المرشحين، مؤكدا أن المتقدم للترشح لابد أن يستوفي الأوراق المطلوبة وهي: السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

