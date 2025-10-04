جامعة بنها تطلق المرحلة الثانية من الدورة السابعة لمبادرة جامعة الطفل

بدأت فعاليات المرحلة الثانية بالدورة السابعة لأنشطة جامعة الطفل بالجامعة خلال الفترة من 4 أكتوبر إلى 18 نوفمبر 2025، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا،

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، على حرص جامعة بنها على تنفيذ برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن مبادراتها القومية لإعداد أجيال متميزة من الأطفال من أجل مستقبل مصر باعتبارهم أدوات التغيير القادرين على مواجهة التحديات المختلفة، وتشكيل علماء المستقبل من خلال تقديم برنامج متكامل يساهم في تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لديهم.

فيما قال الدكتور أيمن عوض، منسق جامعة الطفل بجامعة بنها: إن الفعاليات تمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أنه يتم الاستفادة من كافة إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية بما يساهم في تعظيم الاهتمام بالأطفال ورعايتهم من خلال ما تنظمه من دورات تدريبية وورش فنية لاكتشاف مواهبهم وتنميتها.

