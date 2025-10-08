الأربعاء 08 أكتوبر 2025
رياضة

مجموعة مصر، بوركينا فاسو يفوز على سيراليون 0/1 بتصفيات كأس العالم

منتخب بوركينا فاسو،
منتخب بوركينا فاسو، فيتو

انتهت مباراة منتخب سيراليون ضد بوركينا فاسو بنتيجة 0/1 للخيول، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

سجل محمد زوجرانا هدف بوركينا فاسو في شباك سيراليون بالدقيقة 42.

منتخب ليبيا يودع سباق التأهل لكأس العالم 2026

انتهت مباراة منتخب ليبيا ضد الرأس الأخضر، بنتيجة التعادل الإيجابي 3/3، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب 11 يونيو، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل أهداف منتخب ليبيا، روبرتو لوبيز في الدقيقة الأولى بالخطأ في مرماه، عز الدين المريمي في الدقيقة 42، محمود الشلوي في الدقيقة 58.

وأحرز أهداف منتخب الرأس الأخضر، تيلمو أركانجو في الدقيقة 29، سيدني لوبيز كابرال في الدقيقة 76، ويلي سيميدو في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب الرأس الأخضر تصدر المجموعة برصيد 20 نقطة، ويليه منتخب الكاميرون برصيد 18 نقطة، ثم ليبيا ب15 نقطة، وأنجولا 11 نقطة، وموريشيوس برصيد 5 نقاط، وأخيرا إيسواتيني ب3 نقاط.

منتخب سيراليون بوركينا فاسو سيراليون كاس العالم 2026 كأس العالم

