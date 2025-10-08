محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي مصر في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر، تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم، إلى ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخب الفراعنة ونظيره الجيبوتي، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويحتل محمد صلاح قائمة هدافي المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026 بـ7 أهداف.

وتأتي قائمة الهدافين كالتالي:

ترتيب مجموعة مصر

ويحتل منتخب مصر حاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بـ20 نقطة من 8 مواجهات.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- مصر | 20 نقطة

2- بوركينا فاسو | 15 نقطة

3- سيراليون | 12 نقطة

4- غينيا بيساو | 10 نقاط

5- إثيوبيا | 6 نقاط

6- جيبوتي | نقطة واحدة

الفوز يقود الفراعنة إلى مونديال أمريكا

منتخب مصر يدخل مباراته الليلة أمام جيبوتي، محملًا بآمال وأحلام ملايين المصريين، الذين يطمحون في رؤية منتخب بلادهم في بطولة كأس العالم القادمة في بلاد العم سام، خاصة بعد غيابه عن مونديال 2022 في قطر.

لذلك لن يكون أمام الفراعنة بديلًا عن تحقيق الفوز على منتخب جيبوتي، لحسم بطاقة التأهل رسميًّا للعرس الكروي الأكبر الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم كل أربع سنوات.

حسام حسن مع محمد صلاح، فيتو

فوز منتخب مصر على جيبوتي الليلة بأي نتيجة، يعني تأهله رسميًّا لنهائيات كأس العالم 2026، لذلك بات من المؤكد أن يدفع حسام حسن مديره الفني بالقوة الضاربة الهجومية في تشكيلة الفراعنة من أجل تحقيق الفوز والعودة من كازابلانكا بتأشيرة المونديال.

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

تنقل مباراة مصر وجيبوتي مجانًا وحصريًّا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

