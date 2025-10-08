طلعت خليل يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النواب عن حزب المحافظين بالسويس

تقدم طلعت خليل، القيادي بحزب المحافظين، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة السويس، وذلك ضمن قائمة مرشحي الحزب في مختلف المحافظات.

وأكد حزب المحافظين دعمه الكامل لكل قياداته المخلصين الذين يخوضون الانتخابات بإيمان حقيقي بدور البرلمان في خدمة المواطن وصون الدستور.

ويخوص طلعت خليل الانتخابات على نظام الفردي بدائرة السويس رمز الكف.

وجاءت المستندات المطلوبة مع طلب الترشح لانتخابات مجلس النواب كالتالي:

١ - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٦٤.

٢ - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3- بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلًا أو حزبيًا، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجة وأولاده القصر.

5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

٦ - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.

7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8-شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

۹ - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

۱۰ - شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

۱۱ - ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.

۱۲ - ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

