سياسة

تعرف على عقوبة استخدام وسائل الترويع في تهديد عملية الاقتراع بانتخابات النواب

أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية، عقوبات رادعة تصل للحبس عامين لكل من يستخدم وسائل الترويع أو التهديد لعرقلة سير العملية الانتخابية، مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تكثّف الدولة استعداداتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحمايتها من أي محاولات تؤثر على إرادة الناخبين.  

عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب

وأقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: 

يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. 

مواعيد المرحلة الأولى والثانية لانتخابات النواب 2025 بالداخل والخارج

تجدر الاشارة إلى أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الجدول الزمني الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، ويبدأ التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 نوفمبر.

وأعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن مواعيد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، موضحا أن إجراء الإعادة لانتخابات النواب المرحلة الأولى للخارج 1و2 ديسمبر ويومي 3و4 للداخل، وأكد أن إجراء الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات النواب يومي 15 و16 ديسمبر للخارج ويومي 17 و18 للداخل، ويتم تلقى طلبات الترشح من 8 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.

