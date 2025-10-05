رئيس الحزب الناصري: استمرار الاستهدافات الصهيونية لغزة يكشف رغبة نتنياهو في إفشال خطة ترامب

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري: إن استمرار الاستهدافات الصهيونية لقطاع غزة رغم الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، يكشف عن رغبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة في إفشال المبادرة الأمريكية، والاستمرار في مخطط إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأضاف أبو العلا في تصريح خاص لـ«فيتو» أن استهداف الطوابق العليا لمبانٍ سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، وشن غارات على حي النصر ومنطقة المقوسي شمالي المدينة، يعد جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف.

وأشار إلى أن القصف أدى إلى عرقلة جهود انتشال الجثث، مطالبًا بتقديم ضمانات فورية لوقف القصف وتأمين ممرات آمنة لفرق الإنقاذ.

وحول دوافع استمرار الحرب، أكد أبو العلا أن نتنياهو يسعى فقط لتأمين نفسه من المحاسبة والمحاكمة، ولذلك يحرص على استمرار القتال، رغم موافقة حركة حماس على بعض بنود المبادرة، وعلى رأسها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح أن نتنياهو يحاول توسيع دائرة الصراع أو استخدام مبررات واهية لشن المزيد من الضربات على غزة، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته تجاه هذه الجرائم، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي يعني تخليًا عن القيم الإنسانية وشرعنة لهذه الجرائم.

