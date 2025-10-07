العربي الناصري: اجتماعنا مع تحالف الأحزاب يعكس وحدة الصف السياسي الوطني

عقد الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، بمقره المركزي بطلعت حرب، اجتماعا موسعا لرؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للتحالف.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها قيادات التحالف دعما للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.

وحدة الصف السياسي الوطني

وقال الدكتور محمد أبو العلا: إن تحالف الأحزاب له دور وطني كبير في توحيد الصف الوطني وتعزيز عمل التحالف لخدمة قضايا الوطن، موضحا أن الاجتماع يعكس وحدة الصف السياسي المصري في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرار الدولة، ويجدد العهد على أن تبقى الأحزاب الوطنية سندا للدولة وقيادتها في مسيرة البناء والتنمي

الدعم الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وخلال الاجتماع، أكد الحضور دعمهم الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقوفهم خلف القوات المسلحة والشرطة وجميع مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة،

كما أشاد المشاركون بذكرى انتصارات أكتوبر الـ52 التي جسدت وحدة الشعب والجيش وقدرتهما على صناعة النصر.

رؤساء الاحزاب يعربون عن تقديرهم للزعيم الراحل جمال عبدالناصر ولدوره في نهضة مصر والأمة العربية

من جانبهم، أكد رؤساء الأحزاب تقديرهم للزعيم الراحل جمال عبدالناصر ولدوره في نهضة مصر والأمة العربية، مجددين استمرارهم في العمل المشترك لحماية الدولة ودعم مسيرتها التنموية، مشددين على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

