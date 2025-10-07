نائب رئيس الحزب الناصري: اقتحامات الأقصى المتكررة محاولة لطمس الهوية الفلسطينية

قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن الاقتحامات المتكررة التي ينفذها المتطرفون اليهود لساحات المسجد الأقصى المبارك، وآخرها صباح اليوم الثلاثاء، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي عبر باب المغاربة، وما رافقها من جولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية تزامنًا مع أول أيام ما يُعرف بعيد "العرش العبري"، تمثل تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا لسياسة فرض الأمر الواقع.

وأضاف رضوان فى تصريح لـ"فيتو" أن هذه الممارسات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل سعي الاحتلال الإسرائيلي لطمس الهوية الفلسطينية للقدس وتهويد المسجد الأقصى بالكامل، في انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، واعتداء سافر على أحد أقدس مقدساتهم، فضلًا عن كونها خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف.





عمرو رضوان: إسرائيل تمارس إرهابًا دينيًا وسياسيًا ممنهجًا ضد الفلسطينيين

وأكد الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن ما تقوم به إسرائيل يُعد شكلًا واضحًا من أشكال الإرهاب السياسي والديني الذي يُمارَس ضد أصحاب الأرض الأصليين، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي تُعبر عن توافقها مع جرائم حكومة نتنياهو، بل وتدعمها بشكل مباشر.

وتابع رضوان: إن التصعيد الإسرائيلي الأخير ليس سوى محاولة للتغطية على حالة التفكك والانقسام الداخلي التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي، كما أنه يأتي في سياق محاولات حكومة نتنياهو للهروب من استحقاقات سياسية وقضائية، وعلى رأسها تجنّب الانسحاب من غزة، وإنقاذ رئيس الحكومة من المحاكمة عبر تصدير الأزمة وإشعال الصراع.



الجرائم الإسرائيلية جزء من عقيدة الصهيونية

وتابع رضوان: إن الصراع الدائر بين اليمين المتطرف في إسرائيل والقوى العلمانية يدفع نحو توجيه أنظار الداخل الإسرائيلي بعيدًا عن حالة التفكك والانقسام، وذلك عبر اختلاق عدو مشترك يتمثل في العرب والمسجد الأقصى، بهدف توحيد الجبهة الداخلية تحت ذريعة "الخطر الخارجي".

وأشار إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل ليست سلوكًا طارئًا، بل هي نابعة من عقيدة صهيونية راسخة، تقوم على العنف والإقصاء، مؤكدًا أن دولة الاحتلال نشأت منذ البداية على أيدي عصابات مسلحة، واستمرت في استخدام القوة كوسيلة وحيدة للبقاء وفرض الأمر الواقع.

الممارسات العنصرية الإسرائيلية لن تتوقف حال الصمت العربى

وواصل رضوان حديثه، مشددًا على ضرورة تحرك الدول العربية بشكل عاجل لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تمارسها إسرائيل ضد المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن الصمت العربي والدولي تجاه هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مباشر، ستكون له تداعيات خطيرة على مجمل القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الممارسات العنصرية المتكررة من جانب مسؤولي الاحتلال تُشكل امتدادًا لسياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وفرض أمر واقع جديد بالقوة، في ظل صمت دولي غير مبرر.

وحذّر رضوان من أن استمرار هذه الانتهاكات لن يُهدد فقط مستقبل القضية الفلسطينية، بل سيُعرض استقرار المنطقة وأمن شعوبها للخطر، داعيًا إلى تحرك عربي وإسلامي فاعل يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه القدس والأقصى.

اقتحام المستوطنون اليهود لـ باحات الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع أول أيام عيد "العرش العبري".

وأشارت إلى أنه تخلل الاقتحام ترديد أغانٍ ورقصات استفزازية أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى

