نائب رئيس الحزب الناصرى: سيبقى عبد الناصر رمزا للكرامة الوطنية وزعيما للتحرر

عمرو رضوان، فيتو
عمرو رضوان، فيتو

 قال الدكتور عمرو رضوان نائب رئيس الحزب العربى إن الزعيم جمال عبد الناصر لم يكن مجرد رئيس لمصر وإنما قائد  للتحرر الوطنى من المحيط إلى الخليج بل أبعد من ذلك فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 

 

الاحتفال بالذكرى ٥٥ لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

 

وأضاف فى تصريح لفيتو: إن الاحتفال بالذكرى ٥٥ لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر هو اعتراف بما قدمه هذا الزعيم لمصر، وأضاف فى تصريح لـ فيتو أن عبد الناصر زعيم عربى قاد عمليات التحرر في دول العالم الثالث فضلا عن أعماله الخالدة فى الداخل وعلى رأسها قيادة تنظيم الضباط الأحرار وتأميم قناة السويس وبناء السد العالى. 

 

 

ويذكر أن الناصريين ومحبى الزعيم الراحل توافدوا منذ صباح  اليوم على ضريحه لإحياء ذكرى رحيل الرئيس الراحل الـ 55 كما حضر أيضا عدد من المصريين من كل الفئات وشهد الضريح تواجد عدد من الوفود العربية لإحياء ذكرى رحيله.

 ويحل اليوم ذكرى رحيل الرئيس الراحل جمال عبد الناصرالـ٥٥، حبيب الملايين كما كان يلقبه المصريون، وقائد ثورة 23 يوليو للقضاء على الإقطاع والاستعمار وأعوانه، هو ثانى رئيس لجمهورية مصر العربية بعد اللواء محمد نجيب وبعيدا عن الخلاف حول سياساته نرصد في السطور التالية بعضا من سيرة الزعيم الراحل ودوره المهم في تاريخ مصر الحديث.  

ولد عبد الناصر في 15 يناير 1918، في طبقة متوسطة، وكانت مسيرته السياسية حافلة وممتلئة بالأحداث التاريخية التي مثلت محطات فارقة في حياته وتاريخ الشعب المصري، بل العربي بأكمله.

