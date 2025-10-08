الأربعاء 08 أكتوبر 2025
استعراض للقوة وعنف في أول أيام الترشح لانتخابات النواب 2025 بالغربية (فيديو)

شهدت محافظة الغربية صباح اليوم واحدًا من أكثر المشاهد سخونة في مستهل ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تحوّل محيط محكمة طنطا الابتدائية المقر الرسمي لتلقي طلبات الترشح  إلى ساحة استعراض قوى بين المرشحين وأنصارهم وسط تكدس شديد وتدافع واشتباكات بالأيدي والألفاظ في مشهد عكس حالة من الاحتقان والمنافسة المبكرة على مقاعد البرلمان، إلى ساحة استعراض قوى بين المرشحين وأنصارهم وسط تكدس شديد وتدافع واشتباكات بالأيدي والألفاظ في مشهد عكس حالة من الاحتقان والمنافسة المبكرة على مقاعد البرلمان.

فوضى أمام المحكمة والمرشحون يبيتون في الشارع

مع الساعات الأولى من صباح اليوم توافدت عشرات السيارات إلى شارع المحكمة بينما أكد شهود عيان أن عددًا من المرشحين المحتملين باتوا ليلتهم أمام الأبواب الحديدية للمحكمة في محاولة لحجز مقاعد متقدمة في طابور التقديم.

وقال أحد المواطنين المتواجدين بالموقع:من الساعة 3 الفجر فيه مرشحين جايين ومعاهم أنصارهم بالكراسي والمياه والناس بتتزاحم علشان تدخل الأول.. الدنيا ولعت أول ما البوابة اتفتحت.

اشتباكات وتراشق بالألفاظ.. والأمن يتدخل

مع فتح الأبواب في التاسعة صباحًا اندفع العشرات دفعة واحدة نحو اللجنة العامة لتقديم الأوراق ما أدى إلى تدافع ومشادات حادة بين أنصار المرشحين.

وشهدت الساحة أمام المحكمة تعديًا بالأيدي وتبادل السباب بين مجموعات متنافسة قبل أن تتدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف بعد أن تم الدفع بتشكيلات من القوات النظامية والسرية لتأمين المكان ومنع تفاقم الاشتباكات.

مصدر أمني أوضح أن القوات تمكنت من فرض طوق أمني حول المحكمة وتنظيم حركة الدخول بعد دقائق من اندلاع المشاجرات مؤكدًا أن “الوضع تمت السيطرة عليه دون إصابات خطيرة”.

ازدحام وارتباك إداري

رصد فريق “التحقيقات الميدانية” حالة ارتباك إداري ملحوظة داخل مقر اللجنة العامة نتيجة الإقبال الكثيف والتزاحم على تقديم الأوراق في اليوم الأول وسط محاولات من القضاة والموظفين لتنظيم العملية.

وقال أحد المرشحين:مافيش نظام.. كل واحد عايز يدخل قبل التاني.. الناس فاكرة إن أسبقية التقديم هتضمن لهم الفوز وده سبب الزحمة والخناقات.”

الهيئة الوطنية للانتخابات: استمرار استقبال الطلبات

تأتي هذه الأحداث تزامنًا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء تلقي طلبات الترشح رسميًا اليوم وحتى يوم 15 أكتوبر الجاري من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً باستثناء اليوم الأخير الذي يُغلق فيه باب التقديم عند الثانية ظهرًا.

الأمن يواصل الانتشار والأنظار تتجه لليوم التالي

حتى ساعات الظهيرة استمر تواجد قوات الأمن بمحيط المحكمة فيما تعمل الجهات المختصة على منع تكرار ما حدث في الأيام المقبلة عبر تنظيم حركة الدخول وتحديد مسارات واضحة للمرشحين وأنصارهم.

