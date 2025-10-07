أبرز قرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب خلال اجتماعه بجامعة السويس

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور د. أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس.

في بداية الاجتماع، وجه د. مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة السويس برئاسة د. أشرف حنيجل على استضافتها اجتماع المجلس، مهنئًا د.عز الدين الحسيني لتوليه منصب نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام عمله، كما قدم التهنئة للمجلس وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

ومن جانبه، رحب د.أشرف حنيجل بالحضور، معبرًا عن سعادته وجميع منسوبي الجامعة باستضافة هذا الجمع الكريم من القيادات الأكاديمية، كما وجه الشكر لنواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب والمجلس الأعلى للجامعات على جهودهم المشتركة في تطوير قطاعات التعليم والطلاب بالجامعات المصرية.

وهنأ المجلس د. إسماعيل إبراهيم لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، كما هنأ المجلس الأعضاء الجدد الذين صدرت لهم قرارات جمهورية لشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهم: د. مصطفي محمود نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، ود. حمادة محمد نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب، ود.محمود علي نائبًا لرئيـس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب، ود. أشرف محمد نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، ود. أحمد عادل نائبًا رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليـم والطلاب، وهنأ المجلس د. أحمد عماد لتوليه منصب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها كتاب مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بشأن انطلاق المشروع الوطني للقراءة في عامه الخامس، الذي تنفذه مؤسسة البحث العلمي دعمًا لجودة التعليم، واستمع المجلس إلى عرضٍ من د. عبده إبراهيم وإبراهيم الديب، حول آليات مشاركة طلاب الجامعات في منافسات الجامعي المثقف عبر الموقع الرسمي للمشروع.

واستكمالا لتنفيذ الإستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أطلقت برعاية رئيس الجمهورية، استمع المجلس إلى عرض من د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حول أخطر أنواع المخدرات التصنيعية (GHB) وتداعيات ظاهرة التعاطي والإدمان.

وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وصندوق مكافحة الإدمان، لافتتاح فرع جديد للخط الساخن 16023 وتشغيل عيادات طبية بكلية الطب بجامعة السويس؛ لعلاج مرضى الإدمان مجانًا وفق المعايير الدولية، وتستهدف خدمة نحو 3000 مريض سنويًّا بمحافظة السويس والمحافظات المجاورة، مع إتاحة تحاليل الفيروسات المعدية للفئات الأكثر عرضة للعدوى.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من د. محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة تحسين جودة الخدمات بالمدن الجامعية، والذي تضمن استمارة استبيان لقياس جودة الخدمات بالمدن الجامعية في مختلف الجامعات المصرية، والتي سيتم تعميمها على الجامعات المصرية؛ بهدف تطوير منظومة الإقامة والخدمات المقدمة للطلاب في مجالات التسكين، والتغذية، والصيانة، والنظافة، والأمن، والخدمات الطبية.

واستعرض المجلس فيديو توعويًا تم إعداده بالتعاون بين الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، يتناول دور الجامعات في مواجهة ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع، ويعكس الرؤية الإنسانية والاجتماعية للمجلس الأعلى للجامعات في التصدي لهذه الظاهرة .

واستمع المجلس إلى ما عرضه د. عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات عن الإضافات الجديدة التي تم إدخالها على منصة تسجيل الأنشطة الطلابية والمتعلقة (مراكز الدعم النفسي، مراكز الطلاب ذوي الإعاقة)، كما استعرض البيانات الإحصائية المضافة إلى منصة الإحصاء بالمجلس، والمتعلقة بما يلي (الطلاب المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وحصر بيانات أبناء الشهداء والمصابين المقيدين بالجامعات (الحكومية، الخاصة، الأهلية)، وبيانات الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم بالجامعات الحكومية؛ وذلك لدعم متخذي القرار وتطوير سياسات التعليم الجامعي.

كما استمع المجلس إلى ما عرضه د. محمد بحيري مستشار التحالف الوطني لتكنولوجيا المعلومات وممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حول مزايا وخصائص منصة "إنسان" للعمل التطوعي وإطارها القانوني والمؤسسي، ودورها في تعزيز ثقافة التطوع وتمكين الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار طاقات الشباب الجامعي في العمل التطوعي.

واعتمد المجلس اللائحة الاسترشادية الموحدة لوحدات ومراكز الدعم النفسي بالجامعات الحكومية المصرية (دليل السياسات والإجراءات بمراكز الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري)، والتي استعرضها د.كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية وأمين لجنة قطاع الدراسات الاجتماعية، وفي هذا الإطار، وافق المجلس على توحيد مسمى المراكز ليكون "مركز الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري"، تأكيدًا على دور الجامعات في بناء الإنسان وتنمية قدراته الفكرية والنفسية والاجتماعية، من خلال تقديم خدمات الدعم والإرشاد النفسي والاجتماعي، ونشر ثقافة الصحة النفسية، ودعم الفئات الهشة، وذوي الإعاقة، وتفعيل برامج التوعية والوقاية النفسية داخل المجتمع الجامعي.

كما أحيط المجلس علمًا بعدة موضوعات، منها:

• تقرير اللجنة العليا لاختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026، والذي تضمن إجمالي أعداد المتقدمين للاختبارات ونسب اللائقين وغير اللائقين، إلى جانب مقارنة تحليلية بين نتائج اختبارات القدرات لعامي 2024 و2025، وعرض إحصاءات تفصيلية على مستوى الكليات والقطاعات والجامعات.

• الافتتاح الرسمي للمبادرة الرئاسية "تمكين" الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2025، مع التأكيد على أهمية تعاون الجامعات في تنفيذ أنشطتها، وضرورة تقديم تقييم شامل لمدى جاهزية المباني الجامعية للتعامل مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

• الانتهاء من "ميثاق الطالب الجامعي" الذي أعده المجلس الأعلى للجامعات بهدف بناء طالب متميز ومبدع ومسؤول يسهم في تنمية المجتمع من خلال العلم والالتزام الأخلاقي، ويهدف الميثاق إلى تعريف الطالب بحقوقه وواجباته داخل المجتمع الجامعي، وتعزيز إحساسه بالمسؤولية تجاه نفسه وجامعته ومجتمعه، كما يشمل الأسس العامة للسلوك والأخلاقيات الجامعية، على أن تصدر كل جامعة مدونتها التفصيلية للمعايير الأخلاقية، تأكيدًا على القيم والآداب الجامعية دون أن يكون بديلًا عن القوانين والتشريعات المعمول بها.

• موافقة مجلس جامعة بنها على مدونة السلوك الطلابي والقواعد الأخلاقية والسلوكية للطلاب بجامعة بنها.

وافق المجلس على إطلاق الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية (ESSE) في نسخته الثالثة اعتبارًا من ديسمبر 2025 وحتى نهاية شهر يوليو 2026، والذي يستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2024/2025 بالجامعات المصرية، على أن تبدأ الجامعات بإرسال بيانات طلاب الفرق النهائية بكليات الجامعات للعام الجامعي 2024/2025 بدءًا من أكتوبر الحالي، وحتى منتصف شهر نوفمبر القادم.

