جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ولقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي - مساء يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٧ اشتبه أ.جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب ع.م.ج مصري الجنسية، حيث إن الراكب معلوم لديه لتحرير محضر ضبط ضده سابقا بشهر يونيو لعام ٢٠٢٥ وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أي شيء يجب الإفصاح عنه أو محظور استيراده أو مخالف للقوانين المعمول بها بمصر أو يتطلب أي موافقات استيرادية أو رقابية أو يستحق عنه سداد ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم، أجاب بالنفي - وقد بدى عليه علامات الريبة والقلق، وبمطالعة جواز سفره تبين كثرة تردداته وقصر مدة السفر، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كل من: أ.كمال عبد الحافظ - رئيس قسم الفحص بالأشعة وأ.عمرو عبد الرحمن مأمور الفحص بالاشعة تحت اشراف عمرو سامي مدير إدارة الفحص بالأشعة تم الاشتباه في عدد ١ حقيبة لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وبعرض الأمر على ماهر عبد الغني مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة مكونة من أ.أحمد محي، أ.ميرنا شريف مأموري الحركة، تحت إشراف رئيس الوردية أ.جورج شاكر وذلك لتفتيش أمتعة الراكب كل دقة وكذا تفتيشه ذاتيا.

وبتفتيش أمتعة الراكب بمعرفة اللجنة المشكلة تبين وجود ما يلي مخفاة بين طيات الملابس: عدد (٤) هاتف محمول ماركة IPHONE XR مستعمل بدون علب او لوازم

- وبتفتيش الراكب ذاتيا تم العثور على عدد اثني عشر هاتف محمول ماركة أيفون حول جسده بيانهم كما يلي: عدد (1) هاتف محمول ماركة IPHONE XR + عدد (۷) هاتف محمول ماركة IPHONE XS MAX + عدد (۲) هاتف محمول ماركة IPHONE 8 PLUS + عدد (۲) هاتف محمول ماركة 13 IPHONE

وبذلك يكون إجمالي المضبوطات ستة عشر (١٦) هاتفا محمولا ماركة iPhone والجميع مستعمل بدون علب أو لوازم

وقدرت القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ 93646 ج وقدرت الرسوم المعرضة للضياع 34342 ج وتقدر التعويضات المستحقة بإجمالي بمبلغ 187292 ج.م

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2025

وتم إيداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني نائبي رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

