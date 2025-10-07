حقيقة عرض علم إسرائيل داخل مدرسة بريطانية بالجيزة

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها ستفتح تحقيق عاجل بشأن ما تردد حول عرض علم إسرائيل بجانب العلم المصري داخل الفصول بمدرسة دولية بريطانية بالجيزة.

وأوضحت مصادر مسئولة أن المدرسة المعنية بالفعل لم تنظم احتفالات بذكرى نصر أكتوبر، بسبب سياسة إدارية تتبعها المدارس البريطانية، لكن سيتم التحقيق بشأن عرض أي مواد أو صور تتعلق بعلم إسرائيل كما تم تداوله على مواقع التواصل.

وأكدت المصادر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت تعليمات واضحة لجميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية بضرورة تنظيم فعاليات وطنية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، تشمل أنشطة ثقافية وفنية وتوعوية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.

وأضافت أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه التعليمات بشكل مستمر، مشددة على أن أي جهة تعليمية لا تلتزم بها سيتم التعامل معها وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها.

وسادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء تزعم امتناع إحدى المدارس الدولية التي تتبع المنهج البريطاني بمحافظة الجيزة عن إحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات حول مدى التزام المدارس الخاصة بالتوجيهات الوطنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

واتهم عدد من أولياء الأمور إدارة المدرسة بأنها لم تنظم أي فعاليات للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، بالرغم من التعليمات الرسمية التي ألزمت جميع المدارس بتنفيذ أنشطة وطنية بهذه المناسبة.



وأشاروا إلى أن المناهج المقدمة للطلاب تناولت الحرب باعتبارها “خلافًا سياسيًا بين دولتين”، متجاهلة وصفها كحرب حقيقية خاضتها مصر دفاعًا عن أراضيها، مؤكدين أن بعض النصوص داخل المنهج ذكرت أن “لا يوجد نصر كامل”، وأن إسرائيل “حققت نجاحًا جزئيًا”، وهو ما اعتبروه إساءة لواحدة من أهم صفحات التاريخ المصري الحديث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.