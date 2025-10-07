البيئة: مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدائري حتى عام 2027

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، الممول بمنحة من حكومة اليابان، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).



جاء الاجتماع بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وباتريك ج. جيلبرت ممثل اليونيدو ومدير مكتبها في مصر، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي السفارة اليابانية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية وفريق عمل المشروع.

مد المشروع حتى عام 2027 لتحقيق أهدافه التنموية

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة برئاسة الوزيرة منال عوض بصورة مبدئية على مد فترة تنفيذ المشروع حتى عام 2027 بعد موافقة شركاء التنمية، لضمان تحقيق أهدافه بفاعلية.

ويهدف المشروع إلى دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات وتقليل المخلفات البلاستيكية، خاصة المنتجات أحادية الاستخدام مثل مواد التغليف.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي بين مصر وشركاء التنمية، ويعكس التزام الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر ورؤية مصر 2030، مشددة على أهمية العمل بوتيرة أسرع لإنشاء مصانع إنتاج بدائل البلاستيك في عدد من المدن المصرية، وخاصة المدن الساحلية والسياحية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر، لتهيئة المناخ اللازم لإعلانها مدنًا خالية من التلوث البلاستيكي.

خطة زمنية جديدة وتنفيذ أولويات المرحلة القادمة

ووجهت الوزيرة بسرعة إعداد خطة زمنية واضحة للأنشطة المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، مع تحديد الموارد المالية المتاحة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في دعم المجتمع الصناعي، وتوعية أصحاب المصلحة، ودعم السياسات الخاصة بتقليل التلوث البلاستيكي وتشجيع استخدام البدائل.

وقد حقق المشروع إنجازات مهمة من خلال مكون السياسات، تمثلت في إصدار خمس مواصفات مصرية جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، وتشمل: الأكياس القابلة للتحلل، الأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة، الأقمشة المنسوجة، الأكياس الورقية.

كما أطلق المشروع الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قللها" في يونيو الماضي، والتي تستهدف المستهلك النهائي وتشجع على تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام.

وفي مكون دعم المجتمع الصناعي، تم تقييم المعامل المصرية وتحديد أنسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

كما تم تنفيذ دراسة تفصيلية للسوق المصري بالتعاون مع جامعة النيل لتحديد المواد الخام والفرص الصناعية المتاحة، إضافة إلى برامج تدريبية لبناء قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان على أهمية المشروع الذي اعتبره مشروعًا رئاسيًا نابعًا من القمة المشتركة بين قيادتي مصر واليابان، بهدف التصدي للتلوث البلاستيكي العالمي.

كما أشاد ممثل منظمة اليونيدو بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر من أكبر الدول المستفيدة من مشروعات المنظمة، فيما تعد اليابان من أكبر المساهمين في تمويلها.

وأكد ممثل اتحاد الصناعات المصرية ضرورة تعزيز التعاون لتنمية الموارد المالية ودعم توسيع نطاق تنفيذ المشروع في مزيد من المنشآت الصناعية.

