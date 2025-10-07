الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أول بيان رسمي من محافظة الجيزة بشأن بلاغ احتجاز طفل داخل ماسورة غاز في ناهيا

قطع الماسورة
قطع الماسورة

أصدرت محافظة الجيزة أول بيان رسمي بشأن حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز في قرية ناهيا  التابعة لمركز كرداسة.

وجاء في البيان: تلقت الأجهزة المعنية في محافظة الجيزة بلاغًا يفيد باختفاء طفل بقرية ناهيا وادعاء بعض أصدقائه احتجازه داخل ماسورة غاز، وعلى الفور تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية للبحث والتأكد من صحة البلاغ.

وأضاف: تم التعامل مع البلاغ بشكل فوري، حيث انتقلت فرق الحماية المدنية وفرع الإسعاف وفريق من شركة الغاز إلى موقع الماسورة محل البلاغ، والتي يبلغ طولها نحو ١٢٠ مترًا وقطرها ٣٧ سم، وتم تقطيعها إلى ٦ أجزاء ومناظرة كل جزء بدقة للتأكد من خلوها، وقد تبين سلبية البلاغ تمامًا وعدم وجود أي طفل داخل الماسورة.
 

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أن أجهزة المحافظة تتعامل مع جميع البلاغات التي تمس سلامة المواطنين بمنتهى الجدية والسرعة، مشيدًا بجهود فرق الحماية المدنية في الاستجابة الفورية والتعامل الدقيق مع الموقف حتى التأكد من الحقيقة.
 

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين تحري الدقة عند الإبلاغ عن أي وقائع أو حوادث، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو مشاركتها، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تبذل جهودًا كبيرة للتحقق من صحة البلاغات ومباشرتها فورًا حرصًا على سلامة المواطنين وعدم إهدار الجهود والإمكانات في التعامل مع بلاغات غير دقيقة.

