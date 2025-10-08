موعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب السعودية نظيره الإندونيسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات التصفيات النهائية الأسيوية المؤهلة إلي نهائيات كأس العالم 2026.



موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم



تقام مباراة السعودية ضد إندونيسيا في ملحق تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام إندونيسيا

تنقل مباراة السعودية وإندونيسيا، عبر قناة بي إن سبورت 2 وقناة الكأس 5.

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل المجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

وتضم المجموعة الأولى من المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، قطر والإمارات وعمان، بينما المجموعة الثانية، السعودية وإندونيسيا والعراق.

وكان 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة وهم إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية التي تضم السعودية وإندونيسيا والعراق في السعودية، بينما المجموعة الأولي التي تضم قطر وعمان والإمارات ستلعب في قطر.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الأولى التي تضم "قطر وعمان والإمارات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.