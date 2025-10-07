كلويفرت مدرب إندونيسيا ينتقد تعيين حكم عربي لمباراة السعودية بتصفيات المونديال

أكد الهولندي باتريك كلويفرت، مدرب منتخب إندونيسيا، على عدم رضاه عن تعيين حكم كويتي لإدارة مواجهة منتخب السعودية، في تصفيات مونديال 2026.

ويلتقي منتخب السعودية، غدًا الأربعاء، في جدة ضد نظيره إندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

كلويفرت يعترض على الحكم الكويتي

وقال كلويفرت خلال المؤتمر الصحفي: "الحكم كويتي وأستغرب لماذا يتم وضع حكم كويتي لهذه المواجهة، سنلعب وننسى جانب الحكم".

وأضاف: "لا أفكر في قضية التجنيس أبدا والعقوبات التي تتعلق بذلك، تركيزي فقط على مواجهة الغد".

وختم تصريحاته: "نحظى بدعم كبير في بلادي لم أشاهد مثل هذا الدعم طوال مسيرتي وسنعمل من أجل بلوغ كأس العالم".



