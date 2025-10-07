الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كلويفرت مدرب إندونيسيا ينتقد تعيين حكم عربي لمباراة السعودية بتصفيات المونديال

باتريك كلويفرت، فيتو
باتريك كلويفرت، فيتو

أكد الهولندي باتريك كلويفرت، مدرب منتخب إندونيسيا، على عدم رضاه عن تعيين حكم كويتي لإدارة مواجهة منتخب السعودية، في تصفيات مونديال 2026.

ويلتقي منتخب السعودية، غدًا الأربعاء، في جدة ضد نظيره إندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

كلويفرت يعترض على الحكم الكويتي 

وقال كلويفرت خلال المؤتمر الصحفي: "الحكم كويتي وأستغرب لماذا يتم وضع حكم كويتي لهذه المواجهة، سنلعب وننسى جانب الحكم".

وأضاف: "لا أفكر في قضية التجنيس أبدا والعقوبات التي تتعلق بذلك، تركيزي فقط على مواجهة الغد".

وختم تصريحاته: "نحظى بدعم كبير في بلادي لم أشاهد مثل هذا الدعم طوال مسيرتي وسنعمل من أجل بلوغ كأس العالم".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باتريك كلويفرت كلويفرت منتخب السعودية منتخب اندونيسيا تصفيات مونديال 2026 كأس العالم

مواد متعلقة

ترتيب مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 قبل الجولة التاسعة

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام إندونيسيا في ملحق تصفيات المونديال

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في ملحق تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads