يلتقي منتخب السعودية نظيره إندونيسيا غدا الأربعاء، في مواجهة مصيرية على ملعب الإنماء في الجولة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026 .

ويسعى "الأخضر" لتحقيق فوز يعزز من حظوظه في التأهل المباشر قبل موقعة العراق الفاصلة يوم 14 أكتوبر.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام إندونيسيا في ملحق تصفيات المونديال كالتالي:

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام إندونيسيا

حراسة المرمي: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي – جهاد ذكري – حسان تمبكتي – سعود عبدالحميد.

خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد كنو – زياد الجهني.

خط الهجوم: أيمن يحيي – سالم الدوسري – فراس البريكان.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات آسيا

وتنطلق مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 غدا الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في ملعب الإنماء بمدينة جدة في تمام الثامنة والربع مساءً (20:15) بتوقيت السعودية والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس"، حقوق بث مباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتم إذاعة اللقاء على قناة beIN Sports HD 2.

كان المنتخب السعودي حل ثالثًا في مجموعته بالمرحلة النهائية من التصفيات، لينتقل إلى الملحق الآسيوي في المجموعة الثانية إلى جانب "إندونيسيا والعراق"، علمًا بأن متصدر المجموعة سيتأهل مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.