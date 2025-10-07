الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في ملحق تصفيات كأس العالم 2026

منتخب السعودية
منتخب السعودية

يلتقي المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي غدا الأربعاء في مواجهة مصيرية على ملعب الإنماء في الجولة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026 .

 

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات آسيا


وتنطلق مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 غدا الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في ملعب الإنماء بمدينة جدة في تمام الثامنة والربع مساءً (20:15) بتوقيت السعودية والقاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا 


تمتلك قنوات "بي إن سبورتس"، حقوق بث مباراة المنتخب السعودي وإندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتم إذاعة اللقاء على قناة beIN Sports HD 2.

كان المنتخب السعودي حل ثالثًا في مجموعته بالمرحلة النهائية من التصفيات، لينتقل إلى الملحق الآسيوي في المجموعة الثانية إلى جانب "إندونيسيا والعراق"، علمًا بأن متصدر المجموعة سيتأهل مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الأولى.

ويسعى "الأخضر" لتحقيق فوز يعزز من حظوظه في التأهل المباشر قبل موقعة العراق الفاصلة يوم 14 أكتوبر. 

 

 

