رينارد لجماهير السعودية قبل مواجهة إندونيسيا: سنتأهل لكأس العالم 2026

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، على جاهزية الأخضر لمباراة إندونيسيا، التي ستقام غدًا الأربعاء، ضمن ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

منتخب السعودية يواجه إندونيسيا ثم العراق

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الإندونيسي، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالملحق الآسيوي، ثم يصطدم بنظيره العراقي، يوم 14 أكتوبر الجاري.

تصريحات هيرفي رينارد قبل مباراة السعودية ضد إندونيسيا

وقال هيرفي رينارد، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "نحن جاهزون لمباراة إندونيسيا، ولدينا إصرار وعزيمة لحسم التأهل من هنا.. نعلم أهمية وصول المنتخب السعودي، إلى كأس العالم، وفي عام 2018 تأهلنا من هنا أمام اليابان وكررناها عام 2022 أمام أستراليا وسوف نعيدها مجددا".

وأضاف: "عدت إلى منتخب السعودية، قبل عام وكان هدفي التأهل بشكل مباشر، ولكن لم نحقق ذلك، لقد لعبنا مباريات قوية في المعسكر الماضي، وسوف نؤدي أكثر من 100% لتحقيق الهدف".

وشدد المدرب الفرنسي: "في يناير الماضي قررت تغيير عدد كبير من اللاعبين، 50% من اللاعبين الذين كانوا معنا في تلك الفترة تغيروا، تطورنا من الناحية الفنية وسنرى غدا إذا ما كنا تطورنا بالقدر الكافي".

واختتم رينارد تصريحاته قائلا: "سبق أن ذكرت أننا نسير في الطريق الصحيح فنيا، بالطبع لدينا جوانب علينا تحسينها ويجب أن نكون أقوياء بدنيا للعبور للمونديال، ورسالتي للاعبي المنتخب السعودي قبل مواجهة إندونيسيا هي: سنتأهل سويًا للمونديال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.