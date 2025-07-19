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مياه أسيوط: انقطاع وضعف الخدمة لمدة 72 ساعة بهذه المناطق

انقطاع المياه 72
انقطاع المياه 72 ساعة لغسيل مروق الوليدية،فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن خروج المروق رقم ( 1 ) بمحطة مياه المرشحة بالوليدية، ضمن برنامج الصيانة الدورية مما يؤدي إلى انقطاع وضعف المياه لمدة 72 ساعة. 

 

تفريغ مروق الوليدية من المياه 

 

وأوضحت مياه أسيوط أن عملية الصيانة ينتج عنها تفريغ المروق من المياه بداية من الساعة 12 ليل السبت بداية يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025م، وحتى الساعة 12 ليل الثلاثاء بداية يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025م لمدة 72 ساعة. 

 

يأتي ذلك في إطار خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد للصيانة الدورية للمروقات، وذلك لضمان جودة المياه المنتجة.

 

وفي هذا السياق أوضح رئيس شركة مياه أسيوط أن أعمال تطهير وتعقيم المروق هذه ينتج عنه ضعف المياه بالأدوار العليا وقت الذروة بمنطقة شرق أسيوط وبقرى بحري مركز أسيوط (منقباد، ونجع سبع، وبني حسين)، نظرًا لتوفير البدائل المروق (2) بالمحطة المرشحة والآبار الارتوازي بقري مركز أسيوط تحقيقًا لجودة المياه المنتجة.

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وتابع: لذا ترجو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من عملائها الكرام توفير كافة تدابيرهم من المياه اللازمة خلال فترة الضعف وقت الذروة، وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة.

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