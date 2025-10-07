الأربعاء 08 أكتوبر 2025
محافظات

تحرير 50 مخالفة للمخابز البلدية في حملة مكبرة بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

أعلنت التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المديرية شنت حملة مكبرة علي   الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ،  ان الحملة حررت 50 مخالفة متنوعة للمخابز،  ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج عن 90 جرام، أو إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من  ضبط تروسيكل محمل 7 شكائر دقيق مدعم مستودعات يحظر تداوله في الأسواق، و100 زجاجة زيت تمويني بالمخالفة للقرار الوزاري 152 لسنة 2025.

تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية

واضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

حملة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بمدارس الفيوم

تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة على أسواق قرى الفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

