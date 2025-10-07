محافظة الجيزة تشن حملات مسائية مفاجئة لإزالة إشغالات المقاهي والمحال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملات مسائية مفاجئة استهدفت إزالة مخالفات المقاهي والكافيهات والمحال التجارية والفروشات العشوائية والعربات الكارو بشارعي اللبيني فيصل والمريوطية فيصل بحي الهرم، وذلك استجابةً لشكاوى المواطنين من تكرار المخالفات.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي لرفع كافة الإشغالات والتعديات على الطرق والمحاور الحيوية، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمناطق الحيوية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 500 حالة إشغال متنوعة تضمنت كراسي وطاولات وأدوات عرض ومعدات تخص المقاهي والمحال التجارية، بالإضافة إلى إزالة عدد من الفريزة والفروشات العشوائية والعربات الكارو التي كانت تعيق الحركة المرورية. وتم التحفظ على جميع المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على عدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، مؤكدًا تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتواجد التنفيذي المستمر بالشوارع لتحقيق الانضباط والالتزام بالقانون، بما يضمن توفير بيئة آمنة ونظيفة ومريحة للمواطنين.

وقد تمت الحملة تحت إشراف ومتابعة ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وبالتنسيق مع شرطة المرافق لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.