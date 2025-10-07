الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حركة حماس تكشف عن الصلاحيات الممنوحة لوفد إسرائيل المفاوض في شرم الشيخ

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أكد محمود مرداوي، عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال منذ 75 عامًا، ويواجه القتل والتشريد والمصادرات ومحاولات التهويد.

 وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي:"قاتلنا على أرضنا فقط من أجل الاستقلال، بينما يسعى العدو لنقل معاركه إلى بلدان أخرى. لم نلجأ للسلاح إلا اضطرارًا وفي أرضنا".

 

ضمانات المرحلة بعد الإفراج عن الرهائن

أوضح مرداوي أن مفاوضات شرم الشيخ تهدف إلى منع تجدد الحرب بعد الإفراج عن الرهائن، مشيرًا إلى أن الصلاحيات الممنوحة للوفد الإسرائيلي تقتصر على الإفراج عن الأسرى وترك بقية الأمور للمفاوضات:"نطالب بخطوط واضحة وخطة مفصلة للانسحاب، تشمل إعادة الإعمار وفتح المعابر وكل ما يخص أوضاع قطاع غزة".

وشدد على أن حركة حماس ترفض أي فصل سياسي أو إداري أو جغرافي لغزة عن الضفة الغربية:"نحن لا نهرب من اليوم التالي للحرب، ولكن يجب أن يكون ضمن إطار شامل تحت السيادة الفلسطينية الكاملة".
وأضاف أن الحركة لا تعترض على تولي قيادة فلسطينية القطاع مع إمكانية الاستشارة والدعم العربي لضمان نجاح التجربة.

ردًا على سؤال حول الندم بعد عامين على أحداث السابع من أكتوبر وسقوط 66 ألف شهيد، قال مرداوي:"ما حدث مؤلم، لكن الاحتلال هو المسؤول عن الجرائم. بعد السابع من أكتوبر تغيّرت المعادلة الدولية، واليوم الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني يهدد بقاء كيان الاحتلال، ويقرب نهايته عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

تحذير من خطر إقليمي فادح، قراءة ضياء رشوان لسيناريوهات مفاوضات غزة بين النجاح والفشل

قطر تعلن توجه وزير الخارجية إلى شرم الشيخ للانضمام إلى مفاوضات غزة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة حماس إسرائيل مفاوضات شرم الشيخ لميس الحديدي غزة حرب غزة الاسري محمود مرداوي

مواد متعلقة

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

خليل الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب على شعبنا بغزة

حماس تعلن تفاصيل مناقشات جلسة مفاوضات اليوم الثانى في شرم الشيخ

قيادي في حماس: من المبكر الحكم على أول جولة من المفاوضات بشأن غزة

الأكثر قراءة

بعد توجيهات السيسي، التعليم تكشف تفاصيل حافز الـ1000 جنيه للمعلمين وموعد الصرف

كل ما تريد معرفته عن الدنماركي جيس ثورب المرشح لتدريب الأهلي

في الهواء الطلق تحت حماية قوات مصر، لقاء مع خليل الحية بشوارع شرم الشيخ (فيديو)

هل اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة؟ مدبولي يرد

حماس: مغادرة قيادات الحركة من القطاع مرفوض وتسليم السلاح بشروط

حارس بيراميدز يقترب من العودة لمنتخب مصر الأول قبل أمم إفريقيا

الخطيب يدرس ترشيحات المدير الفني الجديد للأهلي والإعلان خلال ساعات

اسم كبير، شوبير يكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع المدير الفني الجديد وموعد الإعلان عنه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحور العين في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث فى القريب

هل تؤثر كثرة المساجد في الحي الواحد على قدسيتها؟ الإفتاء تُجيب

الظهور الأخير لأحمد عمر هاشم قبل وفاته، "في محراب الدعوة حتى النهاية" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads