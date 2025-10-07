حركة حماس تكشف عن الصلاحيات الممنوحة لوفد إسرائيل المفاوض في شرم الشيخ

أكد محمود مرداوي، عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس، أن الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال منذ 75 عامًا، ويواجه القتل والتشريد والمصادرات ومحاولات التهويد.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي:"قاتلنا على أرضنا فقط من أجل الاستقلال، بينما يسعى العدو لنقل معاركه إلى بلدان أخرى. لم نلجأ للسلاح إلا اضطرارًا وفي أرضنا".

ضمانات المرحلة بعد الإفراج عن الرهائن

أوضح مرداوي أن مفاوضات شرم الشيخ تهدف إلى منع تجدد الحرب بعد الإفراج عن الرهائن، مشيرًا إلى أن الصلاحيات الممنوحة للوفد الإسرائيلي تقتصر على الإفراج عن الأسرى وترك بقية الأمور للمفاوضات:"نطالب بخطوط واضحة وخطة مفصلة للانسحاب، تشمل إعادة الإعمار وفتح المعابر وكل ما يخص أوضاع قطاع غزة".

وشدد على أن حركة حماس ترفض أي فصل سياسي أو إداري أو جغرافي لغزة عن الضفة الغربية:"نحن لا نهرب من اليوم التالي للحرب، ولكن يجب أن يكون ضمن إطار شامل تحت السيادة الفلسطينية الكاملة".

وأضاف أن الحركة لا تعترض على تولي قيادة فلسطينية القطاع مع إمكانية الاستشارة والدعم العربي لضمان نجاح التجربة.

ردًا على سؤال حول الندم بعد عامين على أحداث السابع من أكتوبر وسقوط 66 ألف شهيد، قال مرداوي:"ما حدث مؤلم، لكن الاحتلال هو المسؤول عن الجرائم. بعد السابع من أكتوبر تغيّرت المعادلة الدولية، واليوم الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني يهدد بقاء كيان الاحتلال، ويقرب نهايته عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

