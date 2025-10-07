العثور علي جثة طالبه بها آثار خنق في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة طالبة إعدادي، بها آثار خنق داخل منزل والدها في منطقة العبابدة، بندر قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة طالبة إعدادي بها آثار خنق بالرقبة داخل منزل والدها في منطقة العبابدة التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة م، تبلغ من العمر 13 عامًا، بها آثار خنق بالرقبة، داخل منزل والدها، وتم التحفظ على والدها وزوجته "مرات والد المجني عليها" للتحقيق معهما لكشف تفاصيل الواقعة بمنطقة العبابدة بندر قنا.

جار التحقيق في الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

