مصرع معلمة صدمتها سيارة فى قنا

لقيت معلمة مصرعها، اليوم الثلاثاء، صدمتها سيارة نقل، عقب خروجها من المدرسة في قرية الكراتية، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع معلمة إثر حادث صدمتها سيارة نصف نقل قلاب في قرية الكراتية.

وبعد الفحص تبين مصرع ز.م، تبلغ من العمر 40 عامًا، صدمتها سيارة نصف نقل قلاب، عقب خروجها من المدرسة بعد انتهاء عملها واليوم الدراسي في قرية الكراتية مركز قوص.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

