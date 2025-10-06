باستخدام لودر، مجهول يقتحم 3 محلات تجارية في قنا

اقتحم مجهول 3 محلات تجارية فجرًا في شارع الجميل بجوار مسجد جودي، في دائرة بندر قنا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، مفاده تكسير واجهات 3 محلات تجارية في شارع الجميل بدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين قيام شخص مجهول بتكسير واجهات محلات "خياطة، هواتف محمولة، ومكتبة"، واقتحم الأماكن بلودر فجرًا وفر هاربًا في شارع الجميل بندر قنا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم الهارب.

