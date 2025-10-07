الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على المتهم باقتحام 3 محلات في قنا

مديرية أمن قنا، فيتو
مديرية أمن قنا، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم باقتحام 3 محلات تجارية بلودر وتكسيرهم فجر أمس الإثنين في شارع الجميل، بندر قنا.

وتبين بعد الفحص أن المتهم من قرية الحجيرات مركز قنا ومقيم في البندر، يمتلك قطعة أرض خلف المحلات محل الواقعة، ولعدم قبول أصحابهم إعطائه المكان أجر لودر واقتحم المحلات الثلاث فجر الأمس، وقام بتكسيرهم وتسبب في خسائر فادحة لأصحابها.

تم القبض على المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة والتعرف عليه، واستدعاء سائق لودر من قرية أبودياب غرب للتحقيق معه.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بورود بلاغ بأن مجهول اقتحم 3 محلات بلودر في شارع الجميل بجوار مسجد جودي بدائرة البندر.

وبعد اكتشاف الواقعة والقبض على المتهم الرئيسي، جاري البحث عن آخرين قاموا بإلقاء النيران على أصحاب المحلات الذي اقتحمهم المتهم باللودر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

