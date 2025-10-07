القبض على المتهم باقتحام 3 محلات في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم باقتحام 3 محلات تجارية بلودر وتكسيرهم فجر أمس الإثنين في شارع الجميل، بندر قنا.

وتبين بعد الفحص أن المتهم من قرية الحجيرات مركز قنا ومقيم في البندر، يمتلك قطعة أرض خلف المحلات محل الواقعة، ولعدم قبول أصحابهم إعطائه المكان أجر لودر واقتحم المحلات الثلاث فجر الأمس، وقام بتكسيرهم وتسبب في خسائر فادحة لأصحابها.

تم القبض على المتهم بعد فحص كاميرات المراقبة والتعرف عليه، واستدعاء سائق لودر من قرية أبودياب غرب للتحقيق معه.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بورود بلاغ بأن مجهول اقتحم 3 محلات بلودر في شارع الجميل بجوار مسجد جودي بدائرة البندر.

وبعد اكتشاف الواقعة والقبض على المتهم الرئيسي، جاري البحث عن آخرين قاموا بإلقاء النيران على أصحاب المحلات الذي اقتحمهم المتهم باللودر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.