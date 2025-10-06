انطلاق معرض "صنع في مصر" بجامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، معرض "صنع في مصر"، بإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي بدأ في استقبال رواده من طلاب جامعة عين شمس من اليوم وحتى ٢١ من أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وانطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة عين شمس فى دعم الصناعات الوطنية برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وفي سياقه أكدت غادة فاروق حرص إدارة الجامعة على إقامة معرض المنتجات المصرية بشكل منتظم وذلك بهدف خلق أسواق جديدة أكثر انتشارًا بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.



مشيرة إلى توجه الدولة في دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات، مما يؤدي إلى تقليل الواردات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، ومن هنا يأتى دور الجامعة في دعم الصناعات الوطنية ودفع عجلة الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مما يسهم في رفع مستوى معيشة أفرادها.

وقد أشادت غادة فاروق بالتنوع الذى يشهده المعرض الذى يضم قرابة ٣٠ شركة مصرية من مختلف مجالات الصناعات حيث يضم عدد من شركات مستحضرات التجميل وصناعات غذائية والصناعات الكيماوي وغيرها.

