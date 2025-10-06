ختام فعاليات المرحلتين 7 و8 من برنامج جامعة الطفل في "عين شمس"

افتتحت الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات حفل ختام برنامج جامعة الطفل للمرحلتين السابعة والثامنة (المجمعة والتخصصية)، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة رنا رفاعي المدير التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة هدى سوسة مدير إدارة المنح والمشروعات بقطاع العلاقات الدولية، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق برنامج جامعة الطفل بالجامعة، وبمشاركة الأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ولفيف من عمداء الكليات ومنسقي البرنامج.

وخلال كلمتها، رحبت أماني أسامة كامل بالحضور، معربةً عن سعادتها بمشاركة الأطفال في فعاليات البرنامج، مؤكدة أن "جامعة الطفل" تمثل نموذجًا رائدًا في تنمية الإبداع ودعم المواهب العلمية منذ الصغر، موجّهة الشكر لأولياء الأمور على وعيهم وحرصهم على إتاحة هذه الفرصة لأبنائهم.

كما توجهت بالشكر إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على دعمها المستمر وتطويرها المتواصل للبرنامج، وإضافة التخصصات التي تثري التجربة التعليمية للأطفال. وقدمت خالص تقديرها للمسؤولين عن البرنامج بجامعة عين شمس، وعلى رأسهم نهى الرافعي لما تبذله من جهدٍ مخلص في رعاية الأطفال ومساندتهم بمحبة وإخلاص، مشيدةً بدور العمداء ومنسقي الكليات في إنجاح هذا المشروع التربوي المتميز.

واختتمت كلمتها بتمنياتها الخالصة للأطفال بمستقبلٍ مشرق حافلٍ بالأمل والنجاح والتميز.

من جانبها، عبّرت شيرويت الأحمدي عن فخرها بمستوى الطلاب وما أبدوه من شغف وحب للمعرفة خلال زياراتهم لكليات الجامعة ومعاملها، مشيدةً بجهود الكليات المشاركة في إتاحة تجربة تعليمية تفاعلية تُنمّي الحس الإبداعي لدى الأطفال، مؤكدة أن أطفال اليوم هم علماء وفنانو المستقبل.

كما أعربت رنا رفاعي عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، مشيدةً بدعم جامعة عين شمس لرسالة البرنامج وحرصها على زرع قيمة العلم في نفوس الأطفال وتذليل كافة العقبات أمامهم ليظلوا دومًا شغوفين بالمعرفة والاكتشاف.

وأكدت هدى سوسة أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تُعد من أبرز الجهات الداعمة للابتكار في مصر، مشيرةً إلى أن تجربة الأطفال داخل معامل كلية الهندسة تمثل خطوة متميزة تُنمّي الثقة بالنفس وروح الابتكار لديهم، بما يؤهلهم ليكونوا جيلًا مبدعًا ومؤهلًا علميًا.



وفي كلمتها، أوضحت نهى الرافعي أن جامعة عين شمس كانت من أوائل الجامعات الرائدة في تنفيذ برنامج جامعة الطفل، بل كانت أول من أطلق المرحلة التخصصية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن العمل الجماعي وروح الفريق كانا سببًا رئيسيًا في نجاح المشروع بهذا الشكل المشرف، معربةً عن شكرها لقيادات الجامعة وأكاديمية البحث العلمي على دعمهم الكامل وتوفيرهم لكافة الإمكانيات اللازمة لضمان سلامة الأطفال وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.



تضمن الحفل الختامي فقرات فنية وعلمية متنوعة قدمها الأطفال، شملت عروضًا موسيقية وغنائية وكورالًا ومقاطع شعرية، إلى جانب عروض علمية تفاعلية. كما تم التقاط صور تذكارية جمعت فريق عمل إدارة المنح والمشروعات وممثلي الكليات المشاركة، وهي: الحاسبات والمعلومات، التربية النوعية، العلوم، الدراسات والبحوث البيئية، الآثار، ومركز الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى طلاب رعاية الشباب بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.