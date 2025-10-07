الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: ترامب يتابع مفاوضات شرم الشيخ ويريد إنهاء حرب غزة خلال الأيام القلية المقبلة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب، أعرب عن عزمه إنهاء الحرب في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه يعمل على إتمام صفقة تبادل شاملة لإعادة جميع الأسرى لدى حركة حماس.

ترامب يتابع المفاوضات الجارية بين مصر وقطر

وأشار التقرير، إلى أن ترامب يتابع المفاوضات الجارية بين مصر وقطر وتركيا وإسرائيل وحماس، ويسعى إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو تسوية أوسع تشمل ملف الأسرى وضمانات أمنية متبادلة.

اتصالات أمريكية مكثفة للتوصل الي اتفاق بشأن غزة

وأوضح الموقع أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عبر مستشاري ترامب للشؤون الخارجية الذين يجرون اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية المشاركة في لقاءات ومفاوضات شرم الشيخ المنعقدة حاليًا.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قال، إن مصر تتطلع لاستمرار تعزيز التعاون مع هولندا في المجالات كافة من بينها السياسية والاقتصادية.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع دافيد فان فييل وزير خارجية هولندا، فى وقت سابق من اليوم، على ضرورة العمل على تعزيز الهجرة النظامية ودعا إلى تبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وركز عبد العاطى، على ضرورة الاتفاق على خرائط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية تمهيدا للانسحاب من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن موافقة حماس على خطة ترامب أمر جيد.

خارجية بولندا: ندعم جهود إنهاء حرب غزة وإطلاق سراح السجناء والرهائن

حماية الصحفيين يحذر من استمرار استهداف الأطقم الإعلامية في غزة

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكسيوس ترامب الرئيس الأمريكى حرب غزة غزة حماس مفاوضات شرم الشيخ المفاوضات الحرب في غزة بدر عبد العاطي

مواد متعلقة

النرويج: نشعر بتفاؤل حذر حيال خطة ترامب ونريد تحقيق السلام بالشرق الأوسط

الخارجية القطرية: تفاصيل كثيرة في خطة ترامب لا تزال بحاجة إلى التوافق عليها

وزير الخارجية: مفاوضات شرم الشيخ تستهدف تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

ملياردير أمريكي يحذر من فقدان الثقة بالدولار مع صعود الذهب لقمم غير مسبوقة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads