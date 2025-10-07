أكسيوس: ترامب يتابع مفاوضات شرم الشيخ ويريد إنهاء حرب غزة خلال الأيام القلية المقبلة

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب، أعرب عن عزمه إنهاء الحرب في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه يعمل على إتمام صفقة تبادل شاملة لإعادة جميع الأسرى لدى حركة حماس.

ترامب يتابع المفاوضات الجارية بين مصر وقطر

وأشار التقرير، إلى أن ترامب يتابع المفاوضات الجارية بين مصر وقطر وتركيا وإسرائيل وحماس، ويسعى إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو تسوية أوسع تشمل ملف الأسرى وضمانات أمنية متبادلة.

اتصالات أمريكية مكثفة للتوصل الي اتفاق بشأن غزة

وأوضح الموقع أن الإدارة الأمريكية تتابع التطورات عبر مستشاري ترامب للشؤون الخارجية الذين يجرون اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية المشاركة في لقاءات ومفاوضات شرم الشيخ المنعقدة حاليًا.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قال، إن مصر تتطلع لاستمرار تعزيز التعاون مع هولندا في المجالات كافة من بينها السياسية والاقتصادية.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع دافيد فان فييل وزير خارجية هولندا، فى وقت سابق من اليوم، على ضرورة العمل على تعزيز الهجرة النظامية ودعا إلى تبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وركز عبد العاطى، على ضرورة الاتفاق على خرائط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية تمهيدا للانسحاب من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن موافقة حماس على خطة ترامب أمر جيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.