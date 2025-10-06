الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب لأعلى مستوياتها

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن رئيس الأركان إيال زامير وجه برفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها خلال الأعياد اليهودية.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر ميدانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزامًا ناريًا في محيط المستشفى الأردني جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع انفجارات متتالية واشتعال حرائق في المنطقة المحيطة.

 

مخاوف على سلامة الطواقم الطبية

وأعربت مصادر طبية عن مخاوف على سلامة الطواقم العاملة في المستشفى الأردني، في ظل استمرار القصف الجوي المكثف الذي يعيق عمليات الإغاثة ونقل الجرحى من المناطق المستهدفة.

استهداف يفاقم الأزمة الإنسانية

يأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه مدينة غزة وضعًا إنسانيًا متدهورًا نتيجة تواصل العمليات العسكرية، وانقطاع الإمدادات الطبية والغذائية عن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي لأعياد اليهودية رئيس الأركان

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: سلاح الجو شن غارات على معسكرات تدريب لحزب الله بلبنان

الأكثر قراءة

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

مصادر تكشف الإطاحة بالنائب علاء عابد من سباق انتخابات مجلس النواب

لم يتضمن الفعل الفاضح، كواليس التحقيق مع متهمي مشاجرة المحور واعترافاتهم

مصادر لـ "فيتو": مستقبل وطن يخطر مرشحيه الفرديين ببدء الترشح لانتخابات مجلس النواب

خالد العناني يفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، ماذا كان يحدث للجن والطير والحيوان عند سماعهم ترتيل داود الزبور

هل يجوز للزوج أخذ أموال زوجته وما ضوابط المعاملات المالية بينهما ؟ (فيديو)

هل المرأة ليس لها إلا البيت فى الإسلام؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads