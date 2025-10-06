جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب لأعلى مستوياتها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن رئيس الأركان إيال زامير وجه برفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها خلال الأعياد اليهودية.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر ميدانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت حزامًا ناريًا في محيط المستشفى الأردني جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع انفجارات متتالية واشتعال حرائق في المنطقة المحيطة.

مخاوف على سلامة الطواقم الطبية

وأعربت مصادر طبية عن مخاوف على سلامة الطواقم العاملة في المستشفى الأردني، في ظل استمرار القصف الجوي المكثف الذي يعيق عمليات الإغاثة ونقل الجرحى من المناطق المستهدفة.

استهداف يفاقم الأزمة الإنسانية

يأتي هذا التصعيد في وقتٍ تشهد فيه مدينة غزة وضعًا إنسانيًا متدهورًا نتيجة تواصل العمليات العسكرية، وانقطاع الإمدادات الطبية والغذائية عن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.

