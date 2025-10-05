الأحد 05 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال: سنبقى بمواقع مسيطرة في غزة بعد انتهاء الحرب

كاتس، فيتو
كاتس، فيتو

قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقع مسيطرة في غزة بعد انتهاء الحرب.

مواقع مسيطرة في غزة

وتابع كاتس: "قد نسمع أنباء عن عودة أسرانا الأحياء والأموات بفضل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ستنزع سلاح حماس".

وأضاف: "نتوقع قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق سراح أسرانا".

لا تقدم في احتلال الجبهة ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية

وشدد وزير جيش الاحتلال على أن "الجيش منتشر في مدينة غزة ومستعد لأي موقف وإذا رفضت حماس فسوف يستأنف إطلاق النار".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت السبت، بأن الفرق الثلاث التي تناور في مدينة غزة، متوقفة حاليا في مواقعها، حيث لا تقدم في احتلال الجبهة، ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية.

