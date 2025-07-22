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خارج الحدود

جيش الاحتلال: إصابة جنديين وسط غزة في انفجار قنبلة كانت بحوزتهما

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة جنديين وسط قطاع غزة في انفجار قنبلة كانت بحوزتهما.

 

إصابة 5 جنود إسرائيليين إثر سقوط قذيفة على معسكر

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، سقوط قذيفة على معسكر لجيش الاحتلال جنوب قطاع غزة ما أدى لوقوع 5 إصابات 2 منها خطيرة.

 

نقص في عدد قوات الاحتلال بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي

أفادت القناة 12 العبرية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قوات النخبة في جيش الاحتلال تقوم بمهام وحدات المشاة، بسبب النقص في عدد القوات بعد مقتل وجرح نحو 10 آلاف جندي.

وقالت القناة 12 العبرية: "جنود في وحدات النخبة مثل الكوماندوز وماجلان أوكلت لهم مهام قوات المشاة.. الجنود بالوحدات يقولون إن القيادة تكلفهم بمهام لا تتوافق مع تدريباتهم".

وتابعت القناة 12 العبرية: "الجنود يشتكون من تكليفهم بنشاطات عسكرية تستغرق أحيانا 12 ساعة متواصلة".

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