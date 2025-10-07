الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بدء انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بدءا من الخميس المقبل، لتكون درجة الحرارة على السواحل الشمالية من 26: 27 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 28: 29 درجة مئوية، جنوب البلاد من 30: 35 درجة مئوية.

 

أمطار وسحب منخفضة ورياح، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تحولات خريفية، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر، وليلا على أغلب الأنحاء، ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 22
 

