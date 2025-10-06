الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، درجة الحرارة، غدا، ويسود طقس خريفى معتدل حار  أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

سحب منخفضة ورياح تلطف الأجواء، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على مطروح وخفيفة على الوجه البحرى


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد حطي جنبك.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  21 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  32

الإسكندرية:درجة الحرارة: 22 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى26 ودرجة الحرارة العظمى 33  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 33  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة  الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى:  33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 36  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس غدا الثلاثاء الطقس غدا حالة الطقس غدا درجات الحرارة غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

سحب منخفضة ورياح تلطف الأجواء، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على مطروح وخفيفة على الوجه البحرى

الشتاء يزحف على القاهرة، حالة الطقس اليوم الإثنين في محافظات مصر

حالة الطقس غدا، اضطراب حركة الملاحة بخليج السويس

الأكثر قراءة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بوجود مكائد ضد الرائى

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads